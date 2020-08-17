Son dakika haberi | Bayraklılı çocuklar hem spor yaptı hem eğlendi Son dakika spor haberi... Bayraklı Belediyesi tarafından hafta sonu çocuklara yönelik düzenlenen spor etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Bayraklı Belediyesi tarafından hafta sonu çocuklara yönelik düzenlenen spor etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Penaltı atışları, halat çekme ve çuval yarışları gibi birbirinden eğlenceli aktivitelere katılan çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Korona virüsü dolayısıyla bir süre evlerinden çıkmaları kısıtlanan ve temmuz ayından itibaren Bayraklı Belediyesi Spor Müdürlüğü etkinlikleriyle açık alanlarda spora yeniden başlayan çocuklar, hafta sonu bir araya geldi. Şehit Ümit Boz Spor Tesisi'ndeki etkinliklerde, 7-17 yaş arasındaki çocuklara yönelik eğlenceli aktiviteler düzenlendi. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak etkinlik öncesi dezenfeksiyon işleminden geçirilen çocuklar, hazırlanan program kapsamında hem spor yaptı hem de eğlendi. Aileleri de tribünden çocuklarını izledi. Yaş gruplarına göre yarışmalara katılan ve başarılı olan çocuklara günün anısına hediyeler verildi. Etkinlikler kapsamında survivor parkuru, penaltı atışları, halat çekme, pinpon topu taşıma, bovling, çuval ve çember isabet yarışları gerçekleştirildi. Gönüllerince eğlenen çocuklar hoşça vakit geçirdi. - İZMİR

Kaynak: İHA