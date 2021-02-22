Son dakika haberi! Bayraklı'da Deprem Konutları Temel Atma Töreni - Tanıtım filmi
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Son dakika haberi! Bayraklı'da Deprem Konutları Temel Atma Töreni - Tanıtım filmi

22.02.2021 18:41 | Son Güncelleme: 22.02.2021 18:45

Edinilen son dakika haberine göre Bayraklı'da Deprem Konutları Temel Atma Töreninde gösterilen tanıtım filmi İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bayraklı'da Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni'ne katıldı.

Bayraklı'da Deprem Konutları Temel Atma Töreninde gösterilen tanıtım filmi İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bayraklı'da Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni'ne katıldı. -Programda gösterilen tanıtım filmi- (8)

Son dakika haberi! Bayraklı'da Deprem Konutları Temel Atma Töreni - Tanıtım filmi
Son dakika haberi! Bayraklı'da Deprem Konutları Temel Atma Töreni - Tanıtım filmi
Son dakika haberi! Bayraklı'da Deprem Konutları Temel Atma Töreni - Tanıtım filmi
Son dakika haberi! Bayraklı'da Deprem Konutları Temel Atma Töreni - Tanıtım filmi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü

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