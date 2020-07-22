Son dakika haberi! Baykan'da 20 öğrenci yetenek sınavı ile liselere yerleşmeye hak kazandı Son dakika güncel haberi... Siirt'in Baykan ilçesinde 20 öğrenci, Siirt Şehit Zafer Kılıç Spor ve Siirt Güzel Sanatlar liselerine yerleşmeye hak kazandı.

Siirt'in Baykan ilçesinde 20 öğrenci, Siirt Şehit Zafer Kılıç Spor ve Siirt Güzel Sanatlar liselerine yerleşmeye hak kazandı.

Baykan Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçen yıl Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 10 öğrencinin yüzde 10'luk dilime girdiği, bu yıl 18 öğrencinin bu başarıyı yakaladığı belirtildi.

Açıklamada, yetenek sınavıyla öğrenci alan Şehit Zafer Kılıç Spor Lisesine birincilik ve Güzel Sanatlar Lisesine beşincilik dereceleriyle toplamda 20 öğrencinin puanla yerleşmeye hak kazandığı kaydedildi.

Kaynak: AA