Son dakika haberi | Bayındır'da orman yangını (2)
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Son dakika haberi | Bayındır'da orman yangını (2)

Son dakika haberi | Bayındır'da orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Bayındır ilçesine bağlı kırsal Ovacık Mahallesindeki ormanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı kırsal Ovacık Mahallesindeki ormanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı

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