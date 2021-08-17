Son dakika haberi | Bayındır'da orman yangını (2)
Edinilen son dakika haberine göre KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Bayındır ilçesine bağlı kırsal Ovacık Mahallesindeki ormanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı kırsal Ovacık Mahallesindeki ormanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Tolga TAHÇI/ İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı