Son dakika haberi | Bayındır'da orman yangını (2)

Edinilen son dakika haberine göre KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Bayındır ilçesine bağlı kırsal Ovacık Mahallesindeki ormanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı.