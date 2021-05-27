Son dakika haberi! Bayburt Üniversitesini üzen ölüm
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Son dakika haberi! Bayburt Üniversitesini üzen ölüm

Son dakika haberi! Bayburt Üniversitesini üzen ölüm
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Bayburt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Optisyenlik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Özkan (36), hayatını kaybetti.

Bayburt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Optisyenlik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Özkan (36), hayatını kaybetti.

Bayburt'tan 1 ay önce memleketi Samsun'a yaz tatilini geçirmek üzere giden genç akademisyen Bayram Özkan, evinin bahçesinde çam ağacı dikerken yere düşerek fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Özkan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bayburt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Optisyenlik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Özkan, bir ay önce Bayburt'tan Samsun'da yaşayan annesi Fahriye'nin yanına gitti. Bekar olduğu öğrenilen Dr. Özkan annesinin evinin bahçesine çam ağacı fidanı diktiği sırada sırt üstü yatar halde baygın bulundu. 112 ekipleri tarafından ambulansla 19 Mayıs Devlet Hastanesine kaldırılan Bayram Özkan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 22.00 sıralarında hayatını kaybetti. Bayram Özkan'ın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Özkan'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Genç akademisyenin ölüm haberi Bayburt Üniversitesi'ni üzüntüye boğdu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Doçent, bahçeye çam ağacı dikerken hayatını kaybetti
Doçent, bahçeye çam ağacı dikerken hayatını kaybetti
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