Son dakika haberi! Bayburt'ta uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haberi! Bayburt'ta uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberine göre Bayburt'ta jandarma ekiplerince toz esrar ve ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Son dakika haberi! Bayburt'ta uyuşturucu operasyonu
02.06.2020 18:49 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:49

Bayburt'ta jandarma ekiplerince toz esrar ve ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Ozansu köyünde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucu Y.T'nin evi ve barakasında arama gerçekleştirdi.

Aramada, 101 gram toz esrar maddesi, 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 93 fişek ele geçirildi.

Y.T'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA

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