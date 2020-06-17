Son dakika haberi! Bayburt'ta sağanak ve dolu sele neden oldu Gelen son dakika haberine göre Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Bayburt'ta etkili olan sağanak yağış ve dolu sele yol açtı.

Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Bayburt'ta etkili olan sağanak yağış ve dolu sele yol açtı. Bayburt'ta etkili olan dolu ve sağanak yağış nedeniyle sel meydana gelirken, cadde ve sokaklar suyla doldu, araçlar ilerlemekte zorlandı. Meteorolojinin bugün öğleden sonrası için kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu kentte etkili olan sağanak ve dolu, su baskınlarına neden olurken ekili araziler de zarar gördü. Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Bir süre sonra etkisini kaybeden dolu, yerini yağmura bıraktı. - BAYBURT Kaynak: İHA