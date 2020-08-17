Son dakika haberi | Bayburt'ta iki köy karantinaya alındı
Gelen son dakika haberine göre Bayburt'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki köy karantinaya alındı.
17.08.2020 14:31 | Son Güncelleme: 17.08.2020 15:08
Bayburt'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki köy karantinaya alındı.
Valilikten alınan bilgiye göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında karantina uygulanması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi.
Bu kapsamda merkeze bağlı Yedigözeler ile Çalıdere köylerinde karantina uygulanmasına karar verildi.
İkinci değerlendirmeye kadar bu köylere giriş ve çıkışların kısıtlandığı bildirildi.
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Kaynak: AA