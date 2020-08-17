Son dakika haberi | Bayburt'ta iki köy karantinaya alındı Gelen son dakika haberine göre Bayburt'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki köy karantinaya alındı.

Bayburt'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki köy karantinaya alındı. Valilikten alınan bilgiye göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında karantina uygulanması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi. Bu kapsamda merkeze bağlı Yedigözeler ile Çalıdere köylerinde karantina uygulanmasına karar verildi. İkinci değerlendirmeye kadar bu köylere giriş ve çıkışların kısıtlandığı bildirildi. Kaynak: AA