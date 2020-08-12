Son dakika haberi | Bayburt Emniyetinden "Bu topraklarda hepimizin alın teri var" projesi Gelen son dakika haberine göre Bayburt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliğince hayata geçirilen proje ile ekipler, Doğu ve Güneydoğu, illerinden Karadeniz'e giden mevsimlik tarım işçileri uygulama noktasında durdurarak hediyelerle uğurladı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliğince hayata geçirilen proje ile ekipler, Doğu ve Güneydoğu, illerinden Karadeniz'e giden mevsimlik tarım işçileri uygulama noktasında durdurarak hediyelerle uğurladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliğince "Bu topraklarda hepimizin alın teri var" projesi kapsamında Doğu ve Güneydoğu'dan Karadeniz'e giden mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçlar, Bayburt-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında durduruldu.

Araçlarda bulunan işçi ve ailelerini salgın konusunda bilgilendiren ekipler, içerisinde kitap, fular, broşür, kahve, çanta, su ve oyuncak bulunan paketi kendilerine hediye etti.

Emniyetten yapılan açıklamada, faaliyetler kapsamında iletişim kurulan vatandaşlar ile samimi diyaloglar kurulduğu ve projeye dahil olan vatandaşların memnuniyetle ayrıldığı bildirildi.

Kaynak: AA