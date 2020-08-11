Son dakika haberi | Bayat ilçesindeki ev yangınında 4'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti Son dakika haberi... Çorum'un Bayat ilçesinde bir evde çıkan yangında 4'ü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi.

Çorum'un Bayat ilçesinde bir evde çıkan yangında 4'ü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yatukcu Mahallesi'ndeki Ömer Çetin'e ait 2 katlı ahşap evin kümes bölümünde çıkan yangın, önce odunluğa, ardından da 3 eve sıçradı.

Bayat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına 7 araçla müdahale etti.

Yangında ev sahibinin yanı sıra torunları Elif Naz Çetin ve Ela Çetin ile komşu ailenin çocukları olan Elif ve Yusuf İçuz hayatını kaybetti.

Vali Mustafa Çiftçi, yangın nedeniyle ilçeyi ziyaret etti.

Yanan evde inceleme yapan çiftçi, yetkililerden bilgi aldı.

Çiftçi, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının güçlükle söndürülebildiğini söyledi.

Enkaz kaldırma çalışmalarına kısa süre içerisinde başlanacağını belirten Çiftçi, "Yangın neticesinde maalesef 1 yetişkin ve 4 yavrumuz Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Yangında 3 ev tamamen yanarak kül olmuştur. Yangın ilk önce kümeste başlamış, daha sonra odunluğa sirayet etmiş ve daha sonra da 3 evin tamamen yanıp kül olmasına sebebiyet vermiştir." dedi.

Yangının büyük bir faciaya neden olduğunu dile getiren Çiftçi, "Yangına 7 itfaiye aracı müdahale etmesine rağmen maalesef güçlükle söndürülebilmiş ve büyük bir facia ortaya çıkmıştır. Yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Allah bir daha böyle faciaları yaşatmasın. Kısa süre içerisinde inşallah enkazı kaldırma çalışmalarımız başlayacak. Yarın enkazı temizlemiş olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA