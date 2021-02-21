Son dakika haberi: Bavulunda uyuşturucu madde ile yakalanan İran uyruklu şüpheliye gözaltı
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Son dakika haberi: Bavulunda uyuşturucu madde ile yakalanan İran uyruklu şüpheliye gözaltı

21.02.2021 14:36 | Son Güncelleme: 21.02.2021 14:40
Son dakika haberi: Bavulunda uyuşturucu madde ile yakalanan İran uyruklu şüpheliye gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Bavulunda uyuşturucu madde ile yakalanan İran uyruklu şüpheliye gözaltıDENİZLİ'deki Çardak Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, bir yolcuya ait iki bavulda kıyafetlere ve bir yorganın içerisindeki plakalara emdirilmiş halde 1 kilo 584 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirilirken,...

Bavulunda uyuşturucu madde ile yakalanan İran uyruklu şüpheliye gözaltı

DENİZLİ'deki Çardak Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, bir yolcuya ait iki bavulda kıyafetlere ve bir yorganın içerisindeki plakalara emdirilmiş halde 1 kilo 584 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirilirken, İran uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Çardak Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, tedirgin davranışlarından şüphelendikleri İran uyruklu M.G.'yi (30) takibe aldı. Yolcunun bavulunda, özel eğitimli narkotik dedektör köpeği 'Yappa' ile arama yapıldı. Yappa'nın tepki vermesi üzerine bavul x-ray cihazı ile kontrol edildi. Kontroller sırasında bavulu içerisindeki bir yorganda plakaların bulunduğu tespit edildi. Bavuldaki kıyafetler ve plakaların test mendili ile ön analizi yapıldı. Yapılan incelemede, iki ayrı bavuldaki toplam 29 parça kıyafete ve yorgan elyafı içindeki 7 plakaya uyuşturucu madde metamfetamin emdirildiği ortaya çıktı.

Plakalarda 1 kilo 584 gram metamfetamin ele geçirildi. Giysilere emdirilmiş sıvı haldeki uyuşturucu miktarının ise laboratuvar incelemesinin ardından netlik kazanacağı bildirildi. İran'ın başkenti Tahran'dan Denizli'ye uçakla geldiği belirlenen şüpheli M.G., gözaltına alındı. M.G. işlemleri için Deniz İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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