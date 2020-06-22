Son dakika haberi... Battalgazi Mahallesi'ne yüzme havuzu
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Son dakika haberi... Battalgazi Mahallesi'ne yüzme havuzu

Son dakika güncel haberi: Altındağ'da spor atağa kalktı.

Son dakika haberi... Battalgazi Mahallesi'ne yüzme havuzu
22.06.2020 09:33 | Son Güncelleme: 22.06.2020 09:38

Altındağ'da spor atağa kalktı. Battalgazi Mahallesi'ne yapılacak olan yüzme havuzu için çalışmalar başladı.

Altındağ'ı spor alanında zirveye taşıyacak olan yüzme havuzları için çalışmalar başladı. Battalgazi Mahallesi'ne yapılacak olan yüzme havuzu için düğmeye basıldığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Altındağ'da sporu atağa kaldıracak, Altındağ'da spor yatırımlarını hayata geçirecek ve şampiyonları Altındağ'dan yetiştireceğiz. Bu hayalimizi gerçek yapmak için gereken adımları bir bir atıyoruz. Altındağ'ı her alanda olduğu gibi, spor alanında da zirveye taşıyacağız inşallah" dedi.

Altın değerinde yatırım

Altındağ'ın her mahallesinde, altın değerinde spor yatırımlarını hayata geçireceklerini sözlerine ekleyen Başkan Balcı, "Çalışmalarımız bu kadarla da sınırlı değil Bir yüzme havuzu da Başpınar Mahallemize yapıyoruz. Ayrıca yeni spor tesisleri ve yüzme havuzları yapmak için çalışmaya devam ediyoruz. Altındağ'ın azimli, sportmen ve çalışkan gençleri için ne yapsak az. Geleceğin şampiyonları bu sokaklardan çıkacak, inanıyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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