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Son dakika haberi... Batmanlı çocukların hayali Fenerbahçe maçını Kadıköy'de izlemek

Son dakika haberi... Batmanlı çocukların hayali Fenerbahçe maçını Kadıköy'de izlemek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberine göre Batman'ın Sason ilçesi yatılı bölge ortaokulu öğrencilerinin en büyük hayali Kadıköy'de Fenerbahçe maçını izlemek.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Batman'ın Sason ilçesi yatılı bölge ortaokulu öğrencilerinin en büyük hayali Kadıköy'de Fenerbahçe maçını izlemek.

Sason ilçesinde yatılı bölge ortaokulu öğrencileri, Fenerbahçe maçı olduğu günlerde bir araya gelerek hazırlık yapıyor. Öğrencilerin davetine öğretmenler ve ilçe Milli eğitim Müdürü de eşlik ediyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, öğrencilerin Fenerbahçe sevgisine, onların heyecanlarına ortak olmak ve derslerindeki motiveyi artırmak için bu isteklerine destek verdiklerini belirtti. Bozkurt, 3 bin rakımlı Mereto Dağının eteklerinden Sason Yatılı Bölge ortaokulu pansiyonunda kalan öğrencilere terör tuzağından uzaklaştırmak, vatanına ve değerlerine sahip bireyler yetiştirmek gayesiyle farklı etkinlikler yaptıklarını ifade etti. Bozkurt, "Bunlardan bir tanesi de sporu sevdirmek. Fenerbahçe futbol takımı hayranı olan öğrencilerimiz, okul müdürleri ve öğretmenlerimiz patlamış mısır ve çiğ köfte eşliğinde maçları izliyor. Öğrencilerimizin en büyük hayalleri Kadıköy'de izlemek. Öğrencilerimizin hayaline Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerinin sessiz kalmayacaklarına inanıyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Bütün millet ve memleket evlatlarını sportmen yapabilmek için sarf edilen çalışmanın ehemmiyet ve kutsiyeti aynı derecede kıymetli ve mühimdir' Biz de öğrencilerimize bunu sağlamaya çalışıyoruz" dedi. - BATMAN

Son dakika haberi... Batmanlı çocukların hayali Fenerbahçe maçını Kadıköy'de izlemek

Son dakika haberi... Batmanlı çocukların hayali Fenerbahçe maçını Kadıköy'de izlemek

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