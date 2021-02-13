Son dakika... Batman Valisi Şahin, Kovid-19 aşısı yaptırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... Batman Valisi Şahin, Kovid-19 aşısı yaptırdı

13.02.2021 15:29 | Son Güncelleme: 13.02.2021 16:17

Edinilen son dakika haberine göre Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdı.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdı.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Vali Şahin'i İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu ve hastane yönetimi karşıladı.

Vali Şahin ile İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak Kovid-19 aşısı yaptırdı.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı doğrultusunda İl Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanı ile aşı yaptırdıklarını söyledi.

Kendisini iyi hissettiğini ifade eden Şahin, sırası gelen vatandaşlara da aşı yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.

Batman'da 15 binden fazla kişinin aşı yaptırdığını dile getiren Şahin, "Aşı çalışmalarımız çok hızlı şekilde ilerliyor. Vatandaşımızın ilgisi son derece memnun verici. 32 ekip ve 61 araçla evlerde de aşılama devam ediyor. Ayrıca 40 poliklinikte de aşılama sürüyor." dedi.

Şahin, hastalıkla mücadelede maske, mesafe ve hijyenin temel kurallar olduğuna işaret ederek, "Kısıtlamalara mutlaka uymamız gerekir. Aksi takdirde bu hastalığı gündemimizden düşürme şansımız yok." diye konuştu.

Son dakika... Batman Valisi Şahin, Kovid-19 aşısı yaptırdı
Son dakika... Batman Valisi Şahin, Kovid-19 aşısı yaptırdı
Son dakika... Batman Valisi Şahin, Kovid-19 aşısı yaptırdı
Son dakika... Batman Valisi Şahin, Kovid-19 aşısı yaptırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Osman Kavala Mustafa Şentop Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş
Magazin Alişan Demet Akalın Erol Büyükburç Bülent Serttaş
Spor Mesut Özil Ünal Karaman Sergen Yalçın Sofiane Feghouli Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Ankara Antalya Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Batman Valisi Şahin, Kovid-19 aşısı yaptırdı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 16:17:57. #1.15#
title