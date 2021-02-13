Son dakika... Batman Valisi Şahin, Kovid-19 aşısı yaptırdı

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Edinilen son dakika haberine göre Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdı.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdı.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Vali Şahin'i İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu ve hastane yönetimi karşıladı.

Vali Şahin ile İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak Kovid-19 aşısı yaptırdı.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı doğrultusunda İl Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanı ile aşı yaptırdıklarını söyledi.

Kendisini iyi hissettiğini ifade eden Şahin, sırası gelen vatandaşlara da aşı yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.

Batman'da 15 binden fazla kişinin aşı yaptırdığını dile getiren Şahin, "Aşı çalışmalarımız çok hızlı şekilde ilerliyor. Vatandaşımızın ilgisi son derece memnun verici. 32 ekip ve 61 araçla evlerde de aşılama devam ediyor. Ayrıca 40 poliklinikte de aşılama sürüyor." dedi.

Şahin, hastalıkla mücadelede maske, mesafe ve hijyenin temel kurallar olduğuna işaret ederek, "Kısıtlamalara mutlaka uymamız gerekir. Aksi takdirde bu hastalığı gündemimizden düşürme şansımız yok." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak