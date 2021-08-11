Son dakika haberi... Batman Valisi Şahin, Garzan Jandarma Karakolu inşaatında incelemelerde bulundu
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Son dakika haberi... Batman Valisi Şahin, Garzan Jandarma Karakolu inşaatında incelemelerde bulundu

Son dakika haberi... Batman Valisi Şahin, Garzan Jandarma Karakolu inşaatında incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Batman Valisi Hulusi Şahin, Beşiri ilçesinde yapımı devam eden Garzan Jandarma Karakolu inşaatında incelemelerde bulundu.

Batman Valisi Hulusi Şahin, Beşiri ilçesinde yapımı devam eden Garzan Jandarma Karakolu inşaatında incelemelerde bulundu.

İl Özel İdaresince ihale edilen ve yapımı bitme aşamasına gelen karakol inşaatını gezen Şahin, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Karakol Komutanlığında görev yapan personelin, mevcut binanın yetersiz olması nedeniyle yıllardır çok zor şartlar altında konteynerlerde hizmet verdiğini belirten Şahin, yapımı bitme aşamasına gelen yeni karakol binasının son derece kullanışlı, modern ve ferah bir hizmet binası olduğunu kaydetti.

Vali Şahin'e, Beşiri Kaymakamı Mahmut Şener, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsa Çakmak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdulkadir Özer de eşlik etti.

Son dakika haberi... Batman Valisi Şahin, Garzan Jandarma Karakolu inşaatında incelemelerde bulundu
Son dakika haberi... Batman Valisi Şahin, Garzan Jandarma Karakolu inşaatında incelemelerde bulundu
Son dakika haberi... Batman Valisi Şahin, Garzan Jandarma Karakolu inşaatında incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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