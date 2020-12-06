Son dakika haberi | Batman Valiliğinden cinsel istismar olayı açıklaması
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Son dakika haberi | Batman Valiliğinden cinsel istismar olayı açıklaması

06.12.2020 22:39 | Son Güncelleme: 06.12.2020 22:42
Son dakika haberi | Batman Valiliğinden cinsel istismar olayı açıklaması

Son dakika gelişmesine göre Batman Valiliği, Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen cinsel istismar olayına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü, bazı medya kuruluşlarınca yayımlanan paylaşım ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Batman Valiliği, Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen cinsel istismar olayına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü, bazı medya kuruluşlarınca yayımlanan paylaşım ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Açıklama yapan Valilik, olayda ne sanık ne de tanıklar arasında hiçbir kamu görevlisinin adının geçmediğini vurguladı.

Valilik, bölücü terör örgütüne yakın bazı medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında tamamen yalan ve maksatlı bir biçimde asker, polis ve korucuların, olayla ilişkilendirilmeye çalışıldığını kaydetti.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Gercüş ilçesinde mağdurun cinsel istismara maruz kalması olayı ile ilgili olarak kamuoyunun aydınlatılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 05.12.2020 tarihli basın açıklamasında belirtildiği gibi titizlikle yürütülen soruşturmada ne sanık ne de tanık olarak hiçbir kamu görevlisinin adı geçmemektedir. Hal böyle iken bölücü terör örgütüne müzahir bazı medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında tamamen yalan ve maksatlı bir biçimde asker, polis ve korucularımızın olaya karıştığı iddia edilmektedir. Gercüş Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına rağmen yayın yapmaya devam eden medya kuruluşları ile sosyal medyada bu yalan haberleri yaymaya çalışan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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