Son dakika haberi: Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Demir, basınla bir araya geldi

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Batman Üniversitesine atanan Rektör Prof. Dr. İdris Demir, görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Batman Üniversitesine atanan Rektör Prof. Dr. İdris Demir, görevine başladı.

Merkez kampüste basın mensuplarıyla bir araya gelen Demir, projelerini paylaştı.

Yerleşkesine kapanmış bir üniversite olmak istemediğini belirten Demir, yapacakları ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlarla Batman Üniversitesini hem yurt içinde hem de yurt dışında akademik kimliği ile tanınır kılmayı hedeflediğini aktardı.

Üniversitenin kapılarının her zaman şehre açık olacağını vurgulayan Demir, "Üniversitemizi şehrimizle bütünleştirerek üniversite şehir iş birliği içerisinde gelişimimizi hızlandırmayı amaçlıyoruz. Batman Üniversitesi hepimizin üniversitesidir." dedi.

Enerji zirvesi düzenlemek istediklerini ifade eden Demir, şöyle devam etti:

"Enerji alanında pilot üniversite olmak için gerekli çalışmalar yapmak, üniversite sanayi işbirliğini arttırmak, sağlık birimlerimiz ile ilgili önemli çalışmalar yapmak, tekstil sektörüne destek olmak, turizm şehri Batman'ı dünyaya daha etkin bir şekilde tanıtmaya yönelik çalışmalar yapmak, üniversite şehir buluşmasını sağlamak istiyoruz. Batman Üniversitesini uluslar arası bir üniversite yapmayı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun spor bilimleri fakültesine dönüştürmeyi, akademik çalışmaları desteklemeyi, TEKNOKENT'in yapımını hızlandırmayı, lisansüstü program sayımızı arttırmayı, dijital ortamda yenilikçi bir üniversite olmayı hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak