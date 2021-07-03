Son dakika haberi... Batman Üniversitesi'nden mezun olan hemşirelik bölümü öğrencileri için tören düzenlendi
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Son dakika haberi... Batman Üniversitesi'nden mezun olan hemşirelik bölümü öğrencileri için tören düzenlendi

Son dakika haberi... Batman Üniversitesi'nden mezun olan hemşirelik bölümü öğrencileri için tören düzenlendi
Anadolu Ajansı / Ahmet Işık - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Batman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Batman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Törende bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasından sonra dönem birincisi Elif Gezer dönem ikincisi Bilal Boğa ve dönem üçüncü Kübra Baba'ya başarı belgeleri takdim edildi.

Mezuniyet töreninde konuşan Batman Üniversitesi Rektörü İdris Demir, öğrencileri kutladı.

Demir, "Zor bir zaman dilimi geçirdiniz, sanal ortamdaki eğitimin zorluklarını yaşadınız. Ayrıca pandemi döneminde sağlığın önemini bir kez daha gördük. Atandığınız yerde Batman Üniversitesini başarıyla, gururla ve en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum. Bu nedenle hepinizi tebrik ediyor çalışma hayatınızda başarılarınızın devamını diliyorum." dedi.

Hemşirelik andı okunduktan sonra öğrenciler kep attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

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