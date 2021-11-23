Son dakika haberi | Batman'ın Beşiri ilçesinde bulunan şehit kabirleri yenilendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Batman'ın Beşiri ilçesinde bulunan şehit kabirleri yenilendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haberi | Batman'ın Beşiri ilçesinde bulunan şehit kabirleri yenilendi

Son dakika haberine göre Batman'ın Beşiri ilçe mezarlığında bulunan 3 şehidin kabirleri yenilendi.

BEŞİRİ, BATMAN (İHA) - Batman'ın Beşiri ilçe mezarlığında bulunan 3 şehidin kabirleri yenilendi.

Beşiri İlçe Kaymakamı Mahmut Şener'in talimatıyla, ilçe merkezinde bulunan 3 şehidin kabirlerinin yenilendiğini söyleyen Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Özcan,

"Ülkemizin birliği ve bütünlüğü için kahramanca görev yaptıkları sırada şehit düşen aziz şehitlerimizin ebedi istirahatgahları kaymakamlık tarafından yenilendi. Yapılan çalışma ile Beşiri merkez mezarlığında bulunan 3 şehidimizin kabirleri şehitlerimize yakışır tek tip mermer olarak yeniden yaptırıldı. Şehit aileleri adına İlçe Kaymakamımızı makamında ziyaret ederek teşekkür belgesi takdim ettik" dedi.

Şehit ve aileleri için ne yapılsa az olacağını dile getiren İlçe Kaymakamı Mahmut Şener, "Onlara borcumuzu ödeyemeyiz" diye konuştu. - BATMAN

Son dakika haberi | Batman'ın Beşiri ilçesinde bulunan şehit kabirleri yenilendi

Son dakika haberi | Batman'ın Beşiri ilçesinde bulunan şehit kabirleri yenilendi

Son dakika haberi | Batman'ın Beşiri ilçesinde bulunan şehit kabirleri yenilendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title