Son dakika haberi | Batman'da uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haberi | Batman'da uyuşturucu operasyonu

Gelen son dakika haberine göre Batman son bir ayda yapılan uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi yakalandı.

Son dakika haberi | Batman'da uyuşturucu operasyonu
02.09.2020 18:13 | Son Güncelleme: 02.09.2020 18:13

Batman son bir ayda yapılan uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi yakalandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ağustos ayında yapılan operasyonlar kapsamında 79 kilo 340 gram esrar, 340 gram esrar, 125 gram eroin, 690 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildiği belirtildi.

Operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 5'inin tutuklandığı aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"Uyuşturucu-uyarıcı ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebeple olursa olsun iştirak eden şüpheliler ile İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından durmadan/duraksamadan en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir."

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Kaynak: AA

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