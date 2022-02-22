Son dakika haberi | Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı

BATMAN (AA) - Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Son bir haftada düzenlenen 4 ayrı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 15 kilo 250 gram kubar esrar, 20 kilo 350 gram skunk, 180 gram metamfetamin, satışa hazır halde 54 parça toplam 27,33 gram bonzai ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.