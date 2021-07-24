Batman'da trafik kazası: 3 yaralı
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Batman'da trafik kazası: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'da trafik kazası: 3 yaralı Batman'ın Gercüş ilçesinde pikap ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Batman'da trafik kazası: 3 yaralı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde pikap ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza Gercüş ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Kazım Koyuncu Bulvarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hasan Aslan yönetimindeki 07 GTU 86 plakalı pikap, Mehmet Ziya Künkül yönetimindeki 25 AAD 691plakalı hafif ticari araca arkadan çarparak metrelerce sürükledi. Kazada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gercüş Devlet Hastanesine sevk dildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'da trafik kazası: 3 yaralı
Batman'da trafik kazası: 3 yaralı
Batman'da trafik kazası: 3 yaralı
Batman'da trafik kazası: 3 yaralı
Batman'da trafik kazası: 3 yaralı
Batman'da trafik kazası: 3 yaralı
Batman'da trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhan Öner

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