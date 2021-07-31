Son dakika haber: Açık bırakılan cam pahalıya mal oldu... Batman'da park halindeki araçta yapılan hırsızlık anı kamerada
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Son dakika haber: Açık bırakılan cam pahalıya mal oldu... Batman'da park halindeki araçta yapılan hırsızlık anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Açık bırakılan cam pahalıya mal oldu.

Açık bırakılan cam pahalıya mal oldu... Batman'da park halindeki araçta yapılan hırsızlık anı kamerada

BATMAN - Batman'da park halindeki kamyonetin açık camından hırsızlık yapan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde belediye kavşağında gerçekleşti. Kamyonetini belediye kavşağına park eden vatandaş camları açık unutunca aracın içindeki değerli eşyaları fark eden hırsız, etrafta bulunan insanlara aldırmadan eşyaları çaldı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haber: Açık bırakılan cam pahalıya mal oldu... Batman'da park halindeki araçta yapılan hırsızlık anı kamerada
Son dakika haber: Açık bırakılan cam pahalıya mal oldu... Batman'da park halindeki araçta yapılan hırsızlık anı kamerada
Son dakika haber: Açık bırakılan cam pahalıya mal oldu... Batman'da park halindeki araçta yapılan hırsızlık anı kamerada
Son dakika haber: Açık bırakılan cam pahalıya mal oldu... Batman'da park halindeki araçta yapılan hırsızlık anı kamerada
Son dakika haber: Açık bırakılan cam pahalıya mal oldu... Batman'da park halindeki araçta yapılan hırsızlık anı kamerada
Son dakika haber: Açık bırakılan cam pahalıya mal oldu... Batman'da park halindeki araçta yapılan hırsızlık anı kamerada
Son dakika haber: Açık bırakılan cam pahalıya mal oldu... Batman'da park halindeki araçta yapılan hırsızlık anı kamerada
Son dakika haber: Açık bırakılan cam pahalıya mal oldu... Batman'da park halindeki araçta yapılan hırsızlık anı kamerada
Son dakika haber: Açık bırakılan cam pahalıya mal oldu... Batman'da park halindeki araçta yapılan hırsızlık anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş

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