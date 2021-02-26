Son dakika haberi | Batman'da, oto hırsızlığı şebekesine operasyonda 6 tutuklama
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Son dakika haberi | Batman'da, oto hırsızlığı şebekesine operasyonda 6 tutuklama

26.02.2021 13:58 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:07
Son dakika haberi | Batman'da, oto hırsızlığı şebekesine operasyonda 6 tutuklama

Son dakika gündem haberi... BATMAN'da, oto hırsızlığı şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

BATMAN'da, oto hırsızlığı şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen 9 araca da sahiplerine teslim edilmek üzere el konuldu. 

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, oto hırsızlığı şebekesine yönelik çalışma yapıldı. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin belirlenen adreslerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Çalıntı olduğu belirlenen 9 araca da el konuldu.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalıntı araçların sahiplerine teslim edileceği belirtildi.


Son dakika haberi | Batman'da, oto hırsızlığı şebekesine operasyonda 6 tutuklama
Son dakika haberi | Batman'da, oto hırsızlığı şebekesine operasyonda 6 tutuklama
Son dakika haberi | Batman'da, oto hırsızlığı şebekesine operasyonda 6 tutuklama
Son dakika haberi | Batman'da, oto hırsızlığı şebekesine operasyonda 6 tutuklama
Son dakika haberi | Batman'da, oto hırsızlığı şebekesine operasyonda 6 tutuklama
Son dakika haberi | Batman'da, oto hırsızlığı şebekesine operasyonda 6 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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