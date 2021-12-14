Batman'da kapı önündeki ayakkabıları seçip çalan hırsız kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman'da kapı önündeki ayakkabıları seçip çalan hırsız kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'da kapı önündeki ayakkabıları seçip çalan hırsız kamerada Batman'da bir apartmana giren hırsız, kapı önünde bulunan ayakkabılardan 2 çifti seçip çalarak kayıplara karıştı.

BATMAN (İHA) - Batman'da kapı önündeki ayakkabıları seçip çalan hırsız kamerada

BATMAN - Batman'da bir apartmana giren hırsız, kapı önünde bulunan ayakkabılardan 2 çifti seçip çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Batman'da bir apartmana giren kimliği belirsiz şahıs, 2 ayrı dairenin kapı önündeki yaklaşık 5 çift ayakkabı arasından 2 tanesini çalarak kayıpları açtı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kapı önündeki ayakkabılardan bir kaçını gözüne kestiren şahıs, eğilerek ayakkabıları inceliyor. Hızlı bir şekilde hareket eden hırsız, 2 çift ayakkabıyı çalarak kayıplara karıştı.

Batman'da kapı önündeki ayakkabıları seçip çalan hırsız kamerada

Batman'da kapı önündeki ayakkabıları seçip çalan hırsız kamerada

İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title