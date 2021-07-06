Son dakika haberi: Batman'da kablo hırsızları güvenlik kamerasına takıldı

Son dakika haberleri... Batman'da gündüz vakti 3 kişi, bir bahçeye girerek fiber kabloyu çaldı.

Batman'da gündüz vakti 3 kişi, bir bahçeye girerek fiber kabloyu çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Batman Aydınlıkevler Mahallesinde meydana geldi. Gündüz vakti 3 kişi bir bahçeye girerek bahçenin içerisinde bulunan fiber kabloları çalıp duvardan atlayarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı