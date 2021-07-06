Son dakika haberi: Batman'da kablo hırsızları güvenlik kamerasına takıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Batman'da kablo hırsızları güvenlik kamerasına takıldı

Son dakika haberi: Batman'da kablo hırsızları güvenlik kamerasına takıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Batman'da gündüz vakti 3 kişi, bir bahçeye girerek fiber kabloyu çaldı.

Batman'da gündüz vakti 3 kişi, bir bahçeye girerek fiber kabloyu çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Batman Aydınlıkevler Mahallesinde meydana geldi. Gündüz vakti 3 kişi bir bahçeye girerek bahçenin içerisinde bulunan fiber kabloları çalıp duvardan atlayarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Son dakika haberi: Batman'da kablo hırsızları güvenlik kamerasına takıldı
Son dakika haberi: Batman'da kablo hırsızları güvenlik kamerasına takıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Ahmet Kaya Acun Ilıcalı İbrahim Selim
Spor Diego Ali Koç Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Batman'da kablo hırsızları güvenlik kamerasına takıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 14:05:04. #1.15#

title