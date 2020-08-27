Son dakika haberi! Batman'da iki aile arasında bıçaklı kavgada genç kız öldü, babası yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Batman'da iki aile arasında bıçaklı kavgada genç kız öldü, babası yaralandı

Son dakika habere göre BATMAN'ın Sason ilçesinde Toparlı ile Kaban aileleri arasında taş, sopa ve bıçağın kullanıldığı kavgada Mizgin Toparlı (19) adlı genç kız yaşamını yitirdi, babası ise yaralandı.

27.08.2020 01:48 | Son Güncelleme: 27.08.2020 01:52

BATMAN'ın Sason ilçesinde Toparlı ile Kaban aileleri arasında taş, sopa ve bıçağın kullanıldığı kavgada Mizgin Toparlı (19) adlı genç kız yaşamını yitirdi, babası ise yaralandı.

Kavga, akşam saatlerinde Sason ilçe merkezindeki Gürpınar Mahallesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple Toparlı ile Kaban aileleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve bıçağın kullanıldığı kavgada, Mizgin Toparlı iddiaya göre Nazmiye Kaban (40) tarafından boğazından bıçakla yaralandı. Mizgin'nin babası Şirin Toparlı'nın da yaralandığı kavganın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinden yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yarılardan Mizgin Toparlı, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Baba Şirin Toparlı'nın tedavisi ise sürüyor.

Olaydan sonra soruşturma başlatan polis, Mizgin'in ölümüne sebep olan Nazmiye Keban ile çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi! Batman'da iki aile arasında bıçaklı kavgada genç kız öldü, babası yaralandı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi 'Pişmanım' deyip dua istedi 3. Sayfa
Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi "Pişmanım" deyip dua istedi
Antika sevdasını 'Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum' diyerek anlattı Yaşam
Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı
NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a Doğu Akdeniz çağrısı: Tansiyonu diyalog yoluyla düşürün Dünya
NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a Doğu Akdeniz çağrısı: Tansiyonu diyalog yoluyla düşürün
Ukrayna, vaka sayısının artması üzerine yabancılara sınırlarını yeniden kapatma kararı aldı Dünya
Ukrayna, vaka sayısının artması üzerine yabancılara sınırlarını yeniden kapatma kararı aldı
MSB: Doğu Akdeniz'de ABD ile deniz eğitimleri icra edildi Güncel
MSB: Doğu Akdeniz'de ABD ile deniz eğitimleri icra edildi
Karadeniz'deki keşfin ardından Bakan Dönmez'den bir güzel haber daha: 2 aya kadar yeni müjde gelebilir Ekonomi
Karadeniz'deki keşfin ardından Bakan Dönmez'den bir güzel haber daha: 2 aya kadar yeni müjde gelebilir
Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda Fransa'yı uyardı: Her girişim hüsranla sonuçlanacak
Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda Fransa'yı uyardı: Her girişim hüsranla sonuçlanacak
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Rahmi Koç, Bodrum'da verdiği partiye katılan herkesten koronavirüs testi istedi
Rahmi Koç, Bodrum'da verdiği partiye katılan herkesten koronavirüs testi istedi
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Bodrum'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 işletme süresiz olarak kapatıldı
Bodrum'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 işletme süresiz olarak kapatıldı
İstanbul-İngiltere seferini yapan yolcu uçağı bir yolcunun panik yaşaması sonucu Yunanistan'a acil iniş yaptı
İstanbul-İngiltere seferini yapan yolcu uçağı bir yolcunun panik yaşaması sonucu Yunanistan'a acil iniş yaptı
Avrupa'da ikinci dalga alarmı! Vaka sayıları katlanarak artıyor
Avrupa'da ikinci dalga alarmı! Vaka sayıları katlanarak artıyor
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Doğu Akdeniz'i görüştü: Bölgede istikrarsızlığı yaratan taraf Türkiye değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Doğu Akdeniz'i görüştü: Bölgede istikrarsızlığı yaratan taraf Türkiye değil
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 'Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı' iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu
Genç kız, tartıştığı kadın tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü
Genç kız, tartıştığı kadın tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi
Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın ilk yanma görüntüsü yayınlandı
Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın ilk yanma görüntüsü yayınlandı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Fuat Oktay Yaşar Güler Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ozan Güven Oğuzhan Koç Demet Özdemir Bergüzar Korel
Spor Jose Sosa Fatih Terim Ronald Koeman Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su Kız Ateş Musa Orhan
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Batman'da iki aile arasında bıçaklı kavgada genç kız öldü, babası yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 01:52:31. #1.15#
title