Son dakika haberi | Batman'da evde 5 tüfek ele geçirildi
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Son dakika haberi | Batman'da evde 5 tüfek ele geçirildi

18.01.2021 14:27 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:31
Son dakika haberi | Batman'da evde 5 tüfek ele geçirildi

Son dakika haberleri: BATMAN'ın Sason ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 2'si uzun namlulu 5 tüfek ele geçirildi.

BATMAN'ın Sason ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 2'si uzun namlulu 5 tüfek ele geçirildi. Evde bulunan 1 kişi gözaltına alındı. 

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada, Sason ilçesinde bir evde çok sayıda silah bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Eve düzenlenen operasyonda, yapılan aramada 2'si uzun namlulu 5 tüfek ve bu tüfeklere ait 66 fişek ele geçirildi. Evdeki kişi gözaltına alındı. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşat YİĞİZ

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