Batman'da düzenlenen etkinliğe katılan down sendromlu çocuklar doyasıya eğlendi
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Batman'da düzenlenen etkinliğe katılan down sendromlu çocuklar doyasıya eğlendi

22.03.2021 13:55 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:53

Batman'da üç iş adamının 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlediği etkinliğe katılan çocuklar keyifli zaman geçirdi.

Batman'da üç iş adamının 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlediği etkinliğe katılan çocuklar keyifli zaman geçirdi.

Özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören çocuklar için bir firmanın bahçesinde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen down sendromlu çocuklar müzik eşliğinde eğlendi.

Çocukların doyasıya eğlendiği etkinliğe katılan aileler ise duygusal anlar yaşadı.

Rehabilitasyon müdürü Aysun Benice, gazetecilere yaptığı açıklamada, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla down sendromlu çocuklar için güzel bir etkinlik düzenlendiğini belirterek, Batmanlı iş insanlarının katkılarıyla düzenlenen etkinlikte çocukların bir araya gelerek güzel vakit geçirdiğini söyledi.

Benice, "Bu tarz sosyal sorumluluk projeleri ile özel çocuklarımızın yanında olduğumuzu ve onlara değerli olduklarını hissettirelim. Hepimiz aynı bahçenin farklı çiçekleriyiz ve farklılıklarımızla hayata anlam katıyoruz." dedi.

İş adamlarından Serdar Ulu da her yıl farklı bir sosyal sorumluluk projesine katkı sunduklarını dile getirerek, bu yıl da down sendromlu çocukları bir araya getirerek, aileleriyle güzel bir gün geçirmelerine vesile olduklarını kaydetti.

Batman'da düzenlenen etkinliğe katılan down sendromlu çocuklar doyasıya eğlendi
Batman'da düzenlenen etkinliğe katılan down sendromlu çocuklar doyasıya eğlendi
Batman'da düzenlenen etkinliğe katılan down sendromlu çocuklar doyasıya eğlendi
Batman'da düzenlenen etkinliğe katılan down sendromlu çocuklar doyasıya eğlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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