Son dakika haberi | Batman'da dengesini kaybedip 6'ncı kattan düşen çocuk hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberi | Batman'da dengesini kaybedip 6'ncı kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Batman'da dengesini kaybedip 6'ncı kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Batman'da dengesini kaybedip 6'ncı kattan sert zemine düşen 6 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BATMAN (İHA) - Batman'da dengesini kaybedip 6'ncı kattan sert zemine düşen 6 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Turgut Özal Bulvarında bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Y. isimli 6 yaşındaki kız çocuğu, balkonda dengesini kaybedip sert zemine çakıldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı halde hastaneye götürülen 6 yaşındaki B.Y.'nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Son dakika haberi | Batman'da dengesini kaybedip 6'ncı kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Batman'da dengesini kaybedip 6'ncı kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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