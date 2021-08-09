Son dakika haberi... Batman'da çeşitli suçlardan tutuklanma kararı bulunan 8 kişi yakalandı

Son dakika haberler: Batman İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde yapılan aramalarda çeşitli suçlardan haklarında 27 davadan 147 yıl tutuklanma kararı bulunan 8 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde yapılan aramalarda çeşitli suçlardan haklarında 27 davadan 147 yıl tutuklanma kararı bulunan 8 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Yakalanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 27 ayrı davadan haklarında toplam 147 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aralarında halk arasında suç makinesi olarak tabir edilen dolandırıcılık, siber suçu, resmi belgede sahtecilik, hükümlü ve tutuklunun kaçması gibi ayrı 14 suçtan aranan ve 33 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A.'nın da bulunduğu 8 kişinin yakalanarak adalete teslim edildiği belirtildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı