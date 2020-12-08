Batman'da camideki ayakkabı hırsızlığı kamerada
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Batman'da camideki ayakkabı hırsızlığı kamerada

08.12.2020 13:52 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:31

- Batman'da camideki ayakkabı hırsızlığı kamerada Batman'da kent merkezinde bir camide yaşanan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

- Batman'da camideki ayakkabı hırsızlığı kamerada

BATMAN - Batman'da kent merkezinde bir camide yaşanan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay 19 Mayıs Camisinde meydana geldi. Cami cemaati gibi öğle namazı saatlerinde içeri giren kimliği belirsiz kişi, bir süre cami avlusunda ve çevresinde oyalanarak cemaatin içeri girmesini bekledi. Beğendiği ayakkabıyı montunun içine saklayan hırsız daha sonra olay yerinden rahat bir şekilde ayrıldı. Benzer yöntemler hırsızın aynı camiden üst üste ayakkabı çaldığı güvenlik kameralarından tespit edildi.

Polis, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Batman'da camideki ayakkabı hırsızlığı kamerada
Batman'da camideki ayakkabı hırsızlığı kamerada
Batman'da camideki ayakkabı hırsızlığı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN

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