Son dakika... Batman'da bir iş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu - Haberler
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Son dakika... Batman'da bir iş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Batman'da bir iş merkezinde çıkan yangın paniğe neden olduBATMAN Batman'da, 6 katlı bir iş merkezinin 4'üncü katında çıkan yangın, paniğe neden oldu.

BATMAN (İHA) - Batman'da bir iş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu

BATMAN Batman'da, 6 katlı bir iş merkezinin 4'üncü katında çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Mahatma Gandi Bulvarı üzerinde bulunan Dubai İş merkezi 4'üncü katında yangın meydana geldi. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaya ekipleri yangına müdahale etti. Çıkan yangının dumanından 2 vatandaş ve itfaiye ekipleri etkilendi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için incelemeler devam ediyor.

Son dakika... Batman'da bir iş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Son dakika... Batman'da bir iş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Son dakika... Batman'da bir iş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Son dakika... Batman'da bir iş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Son dakika... Batman'da bir iş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - 3. Sayfa

İtfaiye, Yangın, Batman, Dubai, 3. Sayfa, Haberler

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