Son dakika haberi... Batman'da baraj gölünde erkek cesedi bulundu

Gelen son dakika haberlerine göre Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı gölünde erkek cesedi bulundu.

Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı gölünde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, baraj gölü çevresinde gezen vatandaşlar suda ceset olduğunu fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Batman Belediyesi dalgıç ekipleri sevk edildi.

Sudan çıkarılan cesedin üzerinde Mehmet Mehdi Yaman'a (41) ait kimlik bulundu.

Ceset otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak