Son dakika haberi... Batman'da banka ve kredi dolandırıcılarına operasyon

Bir son dakika haberine göre Batman'da, banka veya kredi kurumlarını aracı olarak kullanıp nitelikli dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.