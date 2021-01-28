3 gündür haber alınamayan öğretmen evde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

3 gündür haber alınamayan öğretmen evde ölü bulundu

28.01.2021 15:11 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:31

Batman'ın Gercüş ilçesinde 3 gündür haber alınamayan öğretmen evde ölü bulundu.

Batman'ın Gercüş ilçesinde 3 gündür haber alınamayan öğretmen evde ölü bulundu.

Görev yaptığı Osmaniye'den memleketi Gercüş'ün Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki babasına ait eve gelen öğretmen Feyzi Ekmen'den 3 gündür haber alamayan komşuları, yedek anahtarla içeri girdi.

Ekmen'i hareketsiz yatarken gören komşularının durumu bildirmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Ekmen'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ekmen'in cesedi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

4 çocuk babası Ekmen'in cenazesinin Osmaniye'de toprağa verileceği öğrenildi.

3 gündür haber alınamayan öğretmen evde ölü bulundu
3 gündür haber alınamayan öğretmen evde ölü bulundu
3 gündür haber alınamayan öğretmen evde ölü bulundu
3 gündür haber alınamayan öğretmen evde ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Ebru Yaşar Jason Statham Seren Serengil
Spor Ömer Ali Mesut Özil Erol Bulut Caner Erkin Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Kar Ankara Hisarcık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 3 gündür haber alınamayan öğretmen evde ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 15:31:50. #1.14#
title