3 gündür haber alınamayan öğretmen evde ölü bulundu
Batman'ın Gercüş ilçesinde 3 gündür haber alınamayan öğretmen evde ölü bulundu.
Batman'ın Gercüş ilçesinde 3 gündür haber alınamayan öğretmen evde ölü bulundu.
Görev yaptığı Osmaniye'den memleketi Gercüş'ün Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki babasına ait eve gelen öğretmen Feyzi Ekmen'den 3 gündür haber alamayan komşuları, yedek anahtarla içeri girdi.
Ekmen'i hareketsiz yatarken gören komşularının durumu bildirmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Ekmen'in hayatını kaybettiğini tespit etti.
Ekmen'in cesedi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.
4 çocuk babası Ekmen'in cenazesinin Osmaniye'de toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak