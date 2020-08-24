Son dakika haberi! Batman'da 3 ev karantinaya alındı Son dakika haberleri... Batman'ın Sason ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Sevek ve Yeşilova mahallelerinde oturan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni karar alındı.

Bu kapsamda, Sevek ve Yeşilova mahallelerindeki 3 adreste 14 gün süreyle karantina uygulanmaya başlandı.

Kaynak: AA