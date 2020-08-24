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Son dakika haberi! Batman'da 3 ev karantinaya alındı

Son dakika haberleri... Batman'ın Sason ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Son dakika haberi! Batman'da 3 ev karantinaya alındı
24.08.2020 19:13 | Son Güncelleme: 24.08.2020 20:08

Batman'ın Sason ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Sevek ve Yeşilova mahallelerinde oturan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni karar alındı.

Bu kapsamda, Sevek ve Yeşilova mahallelerindeki 3 adreste 14 gün süreyle karantina uygulanmaya başlandı.

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Kaynak: AA

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