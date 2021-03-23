Son dakika haberi! Batman'da 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Son dakika haberi! Batman'da 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

23.03.2021 15:37 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:41
Son dakika haberi! Batman'da 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi... Batman'da çeşitli suçlardan 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı polis tarafından yakalandı.

Batman'da çeşitli suçlardan 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı polis tarafından yakalandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda, polis, Korik Mahallesi TPOA Bulvarı üzerinde durumundan şüphelendiği N.K. isimli şahsın UYAP sorgusu yaptı. Yapılan sorguda N.K.'nın 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile 'zimmet' suçundan 15 yıl hapis cezası olmak üzere toplamda 2 ayrı dosyadan 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan N.K., İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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