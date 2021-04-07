Son dakika haberi | Batman'da 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Son dakika haberi | Batman'da 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Batman'da 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi... Batman'da çeşitli suçlardan 19 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

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Batman'da çeşitli suçlardan 19 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Polis, Çamlıtepe Mahallesi TPAO Bulvarı üzerinde şüpheli tavırlar sergilediği Y.E.G. isimli şahsı durdurup UYAP üzerinden sorgusunu yaptı. Yapılan sorguda Y.E.G. isimli şahsın hırsızlık suçu başta olmak üzere toplamda 9 dosyadan 19 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Y.E.G., İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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