Son dakika haberi... Batman'da 15 Temmuz şehitleri anısına 251 şehidin ismi yazılı özel tişört ile etkinlik

Son dakika haber: Batman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı tarafından hain darbe girişimi sırasında 251 kişinin şehit edilmesini protesto etmek amacıyla üzerinde her şehidin bir resminin olduğu 251 adet özel baskılı tişört...

Batman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı tarafından hain darbe girişimi sırasında 251 kişinin şehit edilmesini protesto etmek amacıyla üzerinde her şehidin bir resminin olduğu 251 adet özel baskılı tişört yaptırılıp gençlere dağıtıldı.

Gençler üzerine giydikleri özel baskılı tişörtlerle ve bayraklarla uzun bir yürüyüş yaptı. Etkinlikte kısa bir konuşma yapan MHP Batman İl Başkanı Kerem Demir, "Biliyorsunuz ki bugün her yönüyle çok anlamlı bir gün. Milletimiz tam beş yıl önce bugün doğrudan milletti ve millettin iradesini hedef alan hain darbe girişimi ile karşı karşıya kalmıştır. Allah'a hamd olsun ki milletimizin kanıyla yoğrulmuş bu toprakları FETÖ terör örgütüne ve taşeronu oldukları emperyalist odaklara teslim etmedik" dedi.

MHP İl Başkanı Kerem Demir, gençlere öncelik edip onlarla birlikte Batman Atatürk Parkına kadar yürüdü. Ardından kalabalık parkta düzenlenen 15 Temmuz programa katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Turgut Erhan dua etti. Duanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşması sinevizyondan izlendi. Batman Valisi Hulusi Şahin, programda yaptığı konuşmada, 251 vatan evladının 15 Temmuz gecesi canını vatan için feda ettiğini hatırlatarak 15 Temmuz ruhunun iyi anlaşılması gerektiğini belirtti. Tam 100 yıl önce Çanakkale'de hangi ruh varsa 15 Temmuz'da da aynı bu ruh olduğunu vurgulayan Şahin, "Nasıl 100 yıl önce Çanakkale geçilmez diyen Yahya çavuşlar kendilerini tarihe verdiyseler 251 vatan evladı da Türkiye geçilmez diyerek 15 Temmuz'da kendini tarihe verdi. Hani o Yahya Çavuş var ya. İşte Yahya çavuş ve 60 şehit yoldaşı bir tümen askeri 10 saat tuttular Çanakkale'de ve hepsi Allah'ı arzu ettiler. 251 vatan evladı 15 Temmuz gecesi nasıl Allah'ı arzu ettiyse ve akşama kavuştuysa işte aynı ruhla bunu yaptılar" dedi.

Etkinlikte mehter takımı gösteri sunarken program müzik dinletisinin ardından son buldu. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı