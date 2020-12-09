Batman'da 108 parça tarihi eser ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Batman'da 108 parça tarihi eser ele geçirildi

09.12.2020 13:14 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:21
Batman'da 108 parça tarihi eser ele geçirildi

Batman İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından Tarihi Eser Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde yapılan operasyonda 108 parça tarihi eser ele geçirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından Tarihi Eser Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde yapılan operasyonda 108 parça tarihi eser ele geçirildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, merkezde ikamet eden şahısların piyasaya satmak üzere ellerinde tarihi niteliği olduğu değerlendirilen eserler bulundurdukları yönünde bilgi elde edildiği belirtildi. Açıklamada, "8 Aralık 2020 tarihinde Batman merkez ilçesi mülki sınırları içerisinde 2 şüpheli şahsa suçüstü yapılarak 106 adet sikke, 1 adet yüzük ve 1 adet kolye ucu olmak üzere toplamda 108 adet tarihi eser niteliği taşıyan eski eser ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli şahıslar gözaltına alınarak soruşturma başlatılmış olup, ele geçirilen malzemeler Batman Müze Müdürlüğüne teslim edilmiştir" denildi.

(Osman Arslan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kaçakçılık operasyonunda 575 parça tarihi eser ele geçirildi
Kaçakçılık operasyonunda 575 parça tarihi eser ele geçirildi
Araçta 575 adet tarihi eser ele geçirildi
Araçta 575 adet tarihi eser ele geçirildi
Şanlıurfa'da Helenistik ve Roma dönemlerine ait tarihi eserler ele geçirildi
Şanlıurfa'da Helenistik ve Roma dönemlerine ait tarihi eserler ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Muhsin Fahrizade
Magazin Şener Şen Ivana Sert Öykü Çelik Haluk Bilginer
Spor Sinan Gümüş Pierre Webo Samet Aybaba Mauricio Lemos Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Psg Hakem Ankara Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Batman'da 108 parça tarihi eser ele geçirildi - Batman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 13:40:08. #1.15#
title