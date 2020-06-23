Son dakika haberi: Batman Belediyesinden "Kürtçe uyarı ikonlarının kaldırıldığı" iddiasına yalanlama Açıklaması
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Son dakika haberi: Batman Belediyesinden "Kürtçe uyarı ikonlarının kaldırıldığı" iddiasına yalanlama Açıklaması

Son dakika haberlerine göre Batman Belediyesi, kavşaklardaki Kürtçe uyarı ikonlarının kaldırıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Son dakika haberi: Batman Belediyesinden
23.06.2020 00:07 | Son Güncelleme: 23.06.2020 00:29

Batman Belediyesi, kavşaklardaki Kürtçe uyarı ikonlarının kaldırıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve yurt dışı menşeli yayın kuruluşunda yer alan haber ve paylaşımların doğru olmadığı belirtildi.

Haberde yer verilen fotoğrafın Batman'daki herhangi bir kavşağa ait olmadığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddia edilen paylaşım ve haberlerin, yaklaşık bir yıl önce ilimizin değişik kavşaklarına yapılmış ancak mevsimsel etkenler ve araç trafiği sonucu silinmiş işaretlerle ilgili olduğu tespit edilmiştir. Haziran ayı içinde belediyemiz tarafından ilimizde bulunan 350 yaya geçidindeki İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan yaya öncelikli trafik uygulaması gereği 'önce yaya' ikonları yenilenmektedir.

Haber ve paylaşımlar tamamen algı oluşturmaya yönelik olup Belediye Başkanlığımızın bu konuda herhangi bir talimatı söz konusu değildir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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