Son dakika haberi... Batı Şeria'da İsrail güçlerinin gözaltı baskınlarında çıkan çatışmalarda 4 Filistinli hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberi... Batı Şeria'da İsrail güçlerinin gözaltı baskınlarında çıkan çatışmalarda 4 Filistinli hayatını kaybetti

AA / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Batı Şeria'da İsrail güçlerinin gözaltı baskınlarında çıkan çatışmalarda 4 Filistinli hayatını kaybetti

Son dakika habere göre İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği gözaltı baskınlarında çıkan çatışmalarda 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği gözaltı baskınlarında çıkan çatışmalarda 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail ordusunun, Cenin ve Ramallah kentlerinde düzenlediği gözaltı operasyonu sırasında en az dört Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu.

İsrail ordu sözcüsünün açıklamasına yer verilen haber de, operasyonun, İsrail güvenlik güçlerinin birkaç gündür takip ettiği Hamas'ın altyapısıyla ilgili geniş çaplı bir tutuklama operasyonuyla ilgili olduğu, gözaltı operasyonlarının Batı Şeria'da 3 bölgede yürütüldüğü bildirildi.

Ordu sözcüsü ayrıca İsrail ordusunun 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği olaylara tepki olarak abluka altındaki Gazze Şeridi'nden roket atılabileceğine işaret etti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) ise konuyla ilgili haberinde ölen Filistinlilerin naaşlarından bazılarının alıkonulduğunu belirtti.

Haber de ayrıca, İsrail güçlerinin Cenin'deki operasyonlar sırasında biri yaralı 3 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail Başbakanı Naftali Bennett, "Güvenlik güçlerinin, yakın dönemde saldırılar gerçekleştirecek olan Hamas üyelerine karşı Batı Şeria'da harekete geçtiğini" belirtti.

Başbakanlık ofisinin Twitter hesabından yayınlanan açıklamasında Bennett, sahadaki asker ve komutanların kendilerinden beklendiği gibi davrandıklarını; onları tamamen desteklediklerini kaydetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı da yaşamını yitirenlerin 4 kişi olduğunu açıkladı

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan kısa açıklamada da Batı Şeria'ya bağlı Cenin ve Ramallah'taki olaylarda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Yerel medyada yer alan görüntülerde, İsrail ordusunun çekilmesinin ardından bölgede kan izlerinin olduğu ve İsrail askerlerinin bir kişiyi sedyede taşıdığı görüldü.

Cenin Valisi Ekrem er-Racub ise radyoya yaptığı açıklamada, Cenin'de İsrail ordusunun kurşunuyla 9 Filistinlinin yaralandığını, 8'inin hastaneye sevk edildiğini, birinin ise İsrail güçlerince gözaltına alındığını aktardı.

Yerel basında yer alan haberler e göre, İsrail ordusu sabah saatlerinde Kefr Burkin beldesine baskın düzenledi. Baskın sırasında belde sakinleriyle işgal güçleri arasında arbede yaşandı.

AA / Halime Afra Aksoy - Son Dakika Haberleri
Son dakika! Batı Şeria'da İsrail güçlerinin gözaltı baskınlarında çıkan çatışmalarda 4 Filistinli hayatını kaybetti

Son dakika! Batı Şeria'da İsrail güçlerinin gözaltı baskınlarında çıkan çatışmalarda 4 Filistinli hayatını kaybetti

 İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin gözaltı baskınları sırasında çıkan çatışmalarda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin gözaltı baskınları sırasında çıkan çatışmalarda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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