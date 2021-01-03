Son dakika haberi | Batı Şeria'da İsrail askerlerinin yaraladığı gençle dayanışma gösterisi düzenlendi

Son dakika haberine göre İşgal altındaki Batı Şeria'da onlarca Filistinli, İsrail askerlerinin yakın mesafeden ateş açması sonucu boynundan aşağısı felç olan 24 yaşındaki genç Harun Ebu Aram ile dayanışma gösterisi düzenledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da onlarca Filistinli, İsrail askerlerinin yakın mesafeden ateş açması sonucu boynundan aşağısı felç olan 24 yaşındaki genç Harun Ebu Aram ile dayanışma gösterisi düzenledi.

Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta bölgesinde Filistin bayraklarıyla bir araya gelen göstericiler, İsrail'in Filistinlilere yönelik uygulamalarını kınayan sloganlar atarak Ebu Aram'ın evine doğru yürüdü.

Yahudi yerleşimcilerin araçlarının Mesafir Yatta bölgesinde bulunan Regavim Yerleşim birimine girişini de engelleyen göstericiler, caddeye Filistin bayrakları koydu.

Mesafir Yatta'daki Koruma ve Direniş Komitesi üyesi Süleyman el-Adra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenledikleri gösteriyle dün İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaralanan Ebu Aram ile dayanışma mesajı verdiklerini söyledi.

Gösteriyle tüm dünyaya da İsrail'in Mesafir Yatta'ya uyguladığı baskı, yıkım ve ihlallerle ilgili mesaj iletmeye çalıştıklarını söyleyen Adra, İsrail'in, politikalarını ve planlarını uygulamak için mevcut durumdan ve dünyanın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) meşgul olmasından yararlandığını kaydetti.

Öte yandan, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Ahmed et-Temimi, yaptığı yazılı açıklamada, en sonuncusu Abu Aram'ın vurulması olan İsrail'in İşgal altındaki topraklarda işlediği suçlarla ilgili acil bir uluslararası soruşturma komitesi kurulması çağrısında bulundu.

Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Ebu Aram'ın, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu boynundan ağır yaralandığı belirtilmişti.

Bakanlıktan daha sonra yapılan açıklamada ise Ebu Aram'ın boynundan aşağısının felç olduğu ifade edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı