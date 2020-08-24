Son dakika haberi! Batı Afrika bloğunun Mali'deki çözüm arayışında üçüncü gün
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Son dakika haberi! Batı Afrika bloğunun Mali'deki çözüm arayışında üçüncü gün

Son dakika haberleri... Mali'de askeri cuntanın, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'yı devirmesinin ardından Batı Afrikalı Devletler Ekonomik Topluluğundan (ECOWAS) bölgeye giden heyet, görüşmelerine devam ediyor.

Son dakika haberi! Batı Afrika bloğunun Mali'deki çözüm arayışında üçüncü gün
24.08.2020 14:05 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:05

Mali'de askeri cuntanın, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'yı devirmesinin ardından Batı Afrikalı Devletler Ekonomik Topluluğundan (ECOWAS) bölgeye giden heyet, görüşmelerine devam ediyor.

Önderliğini eski Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan'ın yaptığı heyet, başkent Bamako'da bir otelde, Anayasa Mahkemesi üyeleriyle bir araya geldi.

Heyetin daha sonra Savunma Bakanlığında askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyi (CNSP) ile yeniden masaya oturması bekleniyor.

ECOWAS heyeti ve CNSP'nin dün tüm gün süren görüşmelerinin ardından bazı konularda uzlaşıya varıldığı ancak bazı başlıkların görüşüleceği belirtilmişti.

Görüşmede, "Keita'nın serbest bırakılacağı, buna karşılık da geçiş sürecinin 3 yıl olacağı ve bir asker tarafından komuta edileceği üzerinde anlaşamaya varıldığı" iddia edilmişti.

CNSP Sözcüsü İsmael Wague ise iddiaları yalanladı.

ECOWAS heyeti ve cuntacı askerler arasında 22 Ağustos Cumartesi gününden bu yana süren görüşmelerin bugün nihayete ereceği tahmin ediliyor.

Geçiş süreci merak ediliyor

Batı Afrikalı liderlerle cunta rejiminin geçiş dönemi ve Keita'nın durumuna ilişkin nasıl bir yol haritasında uzlaşacağı en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

Askeri cunta, sivil ve siyasi bir geçiş için söz verse de sürecin tamamen askerler tarafından yönetilmesinden endişe ediliyor.

Muhalefet platformu M5 RFP'nin geçiş sürecinde nasıl bir rol oynayacağı ve Keita destekçilerinin de sürecin içinde yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor.

İddia edildiği gibi asker ağırlıklı ve 3 yıl sürecek bir geçiş sürecinin muhalefet tarafından nasıl karşılanacağı da merak ediliyor.

"Keita sürgüne gönderilebilir" iddiası

Bamako'ya 22 Ağustos Cumartesi günü gelen heyet, darbenin komuta edildiği Kati'deki askeri kışlada Keita, Başbakan Boubou Cisse ve alıkonan diğer yetkilileri ziyaret etmişti.

Ziyaret sonrası heyet lideri Jonathan, Keita'nın durumunun gayet iyi olduğunu söylemişti.

Afrika basınında çıkan haberlerde ise bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 75 yaşındaki devrik liderin Senegal'e ya da Birleşik Arap Emirlikleri'ne sürgüne gönderilebileceği iddia edilmişti.

ECOWAS'tan sert yaptırım

Mali'de muhalefet ile Keita arasında derinleşen krizde ara buluculuk girişimlerinde bulunan ECOWAS, bölgeye birkaç kez heyet göndermiş ancak görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

Muhalefet platformu M5 RFP, mayıstan bu yana Keita'nın istifasında diretirken, ECOWAS ise böyle bir seçeneğin olmadığını bildirmişti.

ECOWAS, Keita'nın darbeciler tarafından istifa ettirilmesinin ardından Mali ile 15 üye ülkenin kara ve hava sınırlarının kapatıldığını, ekonomik ve ticari ilişkilerin durdurulduğunu açıklamıştı.

Bu karar M5 RFP tarafından sertçe eleştirilmiş, ECOWAS'ın halklara yaptırım uygulayamayacağı belirtilmişti.

Muhalifler, Keita'nın bunca zaman ECOWAS yüzünden istifa etmediğini iddia ederek, topluluğu ülkedeki krizi daha da derinleştirmekle suçlamıştı.

Askeri darbe

Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda 18 Ağustos Salı günü ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlarla yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı da devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra aynı kanala çıkan darbeciler, seçimlerin kısa sürede yapılacağını, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını duyurmuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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