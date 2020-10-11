Son dakika haberi... Bataklığa saplanan köpeği itfaiye kurtardı

Son dakika haberlerine göre KAYSERİ'de, çöplük alan içerisinde bataklığa saplanan köpek, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı.

KAYSERİ'de, çöplük alan içerisinde bataklığa saplanan köpek, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Kocasinan ilçesi Molu Mahallesi yakınlarındaki çöplük içerisindeki bataklıkta meydana geldi. Bataklık içinde köpek seslerini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, hazırladıkları makara sistemi ile yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından köpeği kurtardı. Sağlık durumu iyi olan köpek, temizlendikten sonra bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ