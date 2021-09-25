BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de bataklığa saplanan inek, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesi Murat Nehri kıyısında otlanan bir inek bataklığa saplandı. Bütün çabalara rağmen kurtulamayan inek için itfaiye ekipleri seferber oldu. Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından bataklığa saplanan inek kurtarıldı. Yorgun düşen inek, veteriner kontrolünde tedavi altına alındı.

İnek sahibi, itfaiye ekiplerine uğraşlarından dolayı teşekkür etti. - BİNGÖL

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