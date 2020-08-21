Son dakika haberi! Bataklığa saplanan 2 köpeği itfaiye erleri kurtardı Son dakika gündem haberine göre BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, bataklığa saplanan 2 köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, bataklığa saplanan 2 köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Karınca Deresi kenarındaki bataklığa saplanan 2 köpeği gören vatandaşlar, Burhaniye İtfaiye Amirliği'ni aradı. Hemen bölgeye gelen itfaiye görevlileri, bataklığa saplanan 2 köpeği, halatla kurtardı.Kurtarılan köpekler, veteriner tarafından kontrol edildi. Sağlık durumları iyi olan köpekler, mama verilip, doğal ortama salındı. Vatandaşlar, köpekleri kurtaran itfaiye görevlilerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA