Son dakika haberi! Bataklığa saplanan 2 köpeği itfaiye erleri kurtardı
Son dakika gündem haberine göre BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, bataklığa saplanan 2 köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
21.08.2020 17:09 | Son Güncelleme: 21.08.2020 17:24
BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, bataklığa saplanan 2 köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Karınca Deresi kenarındaki bataklığa saplanan 2 köpeği gören vatandaşlar, Burhaniye İtfaiye Amirliği'ni aradı. Hemen bölgeye gelen itfaiye görevlileri, bataklığa saplanan 2 köpeği, halatla kurtardı.Kurtarılan köpekler, veteriner tarafından kontrol edildi. Sağlık durumları iyi olan köpekler, mama verilip, doğal ortama salındı. Vatandaşlar, köpekleri kurtaran itfaiye görevlilerine teşekkür etti.
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Kaynak: DHA