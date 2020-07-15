Son dakika haberi | Başsavcı Akbulut: Isparta'da 4 yılda 7 bin 315 FETÖ soruşturması yapıldı Son dakika habere göre ISPARTA Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, 15 Temmuz 2016'dan bu yana FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, kentte 7 bin 315 soruşturma yapıldığını, 1661 dosyaya ilişkin kamu davası açıldığını söyledi.

ISPARTA Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, 15 Temmuz 2016'dan bu yana FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, kentte 7 bin 315 soruşturma yapıldığını, 1661 dosyaya ilişkin kamu davası açıldığını söyledi.

Başsavcı Akbulut, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz ve sonrasındaki süreçte Türk yargısının, hakimleri ve savcıları ile zorlu imtihandan geçtiğini aktaran Akbulut, "Anayasa ve yasalar çerçevesinde devleti ve cumhuriyeti koruma göreviyle vazifeli Türk yargısı, mensubu olduğu devlet teşkilatına sadık kalmış, içerisine sızan yabancı unsurları hızlı bir şekilde ihraç etmiş ve büyük bir cesaretle aynı gece FETÖ/PDY terör örgütüne karşı çetin bir mücadele başlatmıştır. Türk milleti adına karar verme yetkisine haiz Türk yargısı bağrından çıktığı Türk milletinden ve başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere milli iradeden aldığı cesaret ile vermiş olduğu bu kutsal mücadelede kararlılık göstermiş, kısa sürede terör örgütü mensuplarını tespit ve tasfiye etmiştir. Türk hakimleri ve cumhuriyet savcıları kararlıdır; devletimizin bekası temin edilinceye kadar mücadelemiz devam edecektir" dedi.

1661 KAMU DAVASIIsparta Cumhuriyet Başsavcılığı olarak 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında 7 bin 315 soruşturma yapıldığını, bunlardan 1661'ine ilişkin kamu davası açıldığını kaydeden Başsavcı Akbulut, şunları kaydetti:

"Örgütün gizli yapılanmasının ifşası için soruşturmalarımız halen devam etmektedir. Türk devletinin istikbaline ve Türk milletinin istiklaline yönelen suçlarla karşı hukuk kuralları çerçevesinde mücadelemiz devam edecektir. 15 Temmuz gecesi ülkesi için hayatlarını kaybeden şehitlerimize, gazilerimize ve ülkesi için sokaklarda kahramanca mücadele veren milyonlarca vatandaşımıza minnet ve şükran borcumuz vardır. Bu nedenle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bizler için bir hüzün bayramıdır."

Kaynak: DHA