Son dakika haberi: Basra'da öldürülen kadın aktivistin cenazesi toprağa verildi
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Son dakika haberi: Basra'da öldürülen kadın aktivistin cenazesi toprağa verildi

Son dakika haberi: Irak'ın güneyindeki Basra kentinde dün akşam kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafında öldürülen aktivist doktor Riham Yakup'un cenazesi bugün toprağa verildi.

Son dakika haberi: Basra'da öldürülen kadın aktivistin cenazesi toprağa verildi
20.08.2020 16:52 | Son Güncelleme: 20.08.2020 17:45

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde dün akşam kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafında öldürülen aktivist doktor Riham Yakup'un cenazesi bugün toprağa verildi.

Irak'ın Basra kentindeki kamu hizmeti yetersizliği ve yolsuzluk protestolarına 2018'den bu yana destek veren ve dün akşam kent merkezinde aracı içinde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından öldürülen aktivist doktor Riham Yakup, bugün Basra'da toprağa verildi.

Son dönemde başkent Bağdat ve ülkenin güneyinde artan suikast olayları ise ABD tarafından sert bir dille kınandı. ABD Bağdat Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, özellikle Basra kentinde sivil aktivistleri hedef alan suikastlar kınanarak, "İnsan haklarına açık bir ihlal olan bu gibi saldırılara son vermek ve faillerini yakalamak için Irak hükümetinin kararlığını destekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İÇİŞLERİ BAKANI BASRA'YA GİTTİ

Suikast olayının ardından bu sabah Basra'ya giden Irak İçişleri Bakanı Osman el-Ganimi, Basra valisi ve güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi. Kentte plakasız araçların sokağa çıkmasını yasaklama talimatı veren Bakan el-Ganimi, şehir merkezindeki kavşaklara güvenlik güçlerinin yerleştirilmesini istedi. El-Ganimi, haklarında tutuklama kararı çıkan kişilerin tutuklanması için bir komisyon gönderildiğini duyurdu.

Öte yandan, artan suikast olayları üzerine açıklama yapan Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği meydana gelen olaylardan üzüntü duyduğunu dile getirerek, bu ay içerisinde başta Basra olmak üzere 3 kentte 9 suikast olayının meydana geldiğini bildirdi. Açıklamada Başbakan Mustafa el-Kazımi aktivistleri korumak için üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmeye çağrılarak, "Güvenlik güçlerinin vatandaşları koruma görevinin yerine getirmemesi akıllarda soru işareti oluşturuyor" denildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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